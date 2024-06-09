ZARA　ザラ　シアーシフォンスキッパーブラウス　パープル花柄

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目立つ汚れ、ダメージありません。自宅で大切に保管しております。ブランド【ZARA】サイズ【xs】肩幅40身幅46袖丈48着丈61※トルソーは9号サイズを使用しています。上品な透け感のあるシフォン素材です。襟付きで、スキッパーデザインなので首もとがスッキリ見えます。袖はフリルになっています。ご検討宜しくお願い致します(__)#rai