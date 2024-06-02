[マーガレットハウエル]ノーカラーフロントプリーツコットンシャツ モスグリーン綿

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※即購入OKです《フォロー割》このアカウントをフォローしたら・～4999円:200円引・～9999円:300円引・10000円～:400円引《おまとめ買い割引》フォロワー様で、2点以上のまとめ買いで500円引《リピーター割引》フォロワー様で、リピーターの方は200円引※全ての割引が併用可能です。※商品購入前にコメント欄に「○○割希望」とコメントを下さい。※ご購入後の値下げは出来かねます。予めご了承下さい。■MARGARETHOWELLのノーカラーシャツです。落ち着いたモスグリーン色で、ボトン横のプリーツデザインがアクセントとなっています。カジュアルテイストにもオフィシャルにも使用できる一品です。※背面とフロント右下に、約1mm程の黒点があります。(写真4枚目・5枚目参照)他ダメージや汚れはありません。\u003csize\u003e表記サイズ:Ⅲ肩幅:39cm身幅:45cm着丈:60.5cm袖丈:54cm\u003cコンディション\u003eB【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能。テイスト・シーン...キレイめ,オフィスカジュアル,大人可愛い,カジュアルMADEINJAPAN色...モスグリーン袖丈...長袖柄・デザイン...フロントボタン横素材...コットン100％