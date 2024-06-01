コムデギャルソン　ハート　プレイ　Tシャツ　Mサイズ

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⭐︎最終値下げ⭐︎プレイコムデギャルソンPLAYCOMMEdesGARCONSTシャツサイズMサイズ実寸サイズ(平置き)着丈→55身幅→44肩幅→37袖丈→17多少の誤差はご了承下さい。カラーホワイト状態購入して二回しか着用しませんでした。目立った色あせもなく、まだまだお使いいただける比較的綺麗な状態かと思います。ただ、ハート下に目立ちにくいですが薄いシミあり。（写真4枚目）素人検品となりますので、見落としがあったらすいません。一度、人の手に渡っております中古品となります。神経質な方、少しでも状態が気になる方はご購入をご遠慮くださいませ。また、返品クレーム等には対応致しませんのでよろしくお願いします。折りたたんでの発送となりますので、畳ジワはご了承ください。ホームクリーニング済み。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋