美品 コーチ シエラ サッチェル ドーム型 2way レザー

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商品詳細
○アイテムCOACHコーチシエラサッチェルドーム型ショルダーバッグクロスボディポシェット2wayレザー革ゴールドイエローF29170○サイズ縦18.5cmx横28.0cmxマチ9.0cmハンドル18.0cmショルダー紐109.0-121.0cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態美品使用感のないとても綺麗な商品になります。○カラーゴールドイエロー○素材レザー本革○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。
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