美品 コーチ COACH ショルダーバッグ ポシェット 本革

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COACHコーチのポシェットです。大きさ：幅27.5cm×高さ18cm×マチ3cm。外ポケットに、ダークブラウンのチャックのついた薄いケースが入っていて、取り外し可能。肩ひも長さは1m～1m15cm（調節可能）。バッグまでの高さは50～59cm位で、ショルダーにも、たすき掛けにもできます。旅行用にホテル内で使うために買ったもので、ホテル内で2回ほど使用しただけですので、状態は非常にきれいです。薄型のミニショルダーバッグで、旅先で貴重品だけ持ち運ぶ時などに大変重宝します。ただ、長期保管品で、経年による革のくすみや痛み等があるかもしれませんので、半額以下で十分に下げて提供させていただいております。その点ご理解の上、よろしくお願い致します。箱は捨ててしまいましたが、アマゾンで買った正規品です。本皮ですので、高級感と味わいがあるかと思います。