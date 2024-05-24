新品未使用未開封　Pitsole ピットソール　M サイズ

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❤️大人気❤️ピットソール Pitsole公式から購入した正規品です✨匿名配送 迅速発送✨公式では到着までに約1ヶ月かかります！楽天価格8980円なので約4割引で手に入ります！◆サイズ：M25～26cm◆状態：新品未使用未開封※素人保管であることをご理解の上、ご購入をお願い致します。◆参考価格：8980円◆商品説明足元から全身の骨格を支える為に全く新しい設計で作られた特殊なダイエットサポートインソール。履くだけで姿勢が整いダイエット効果も！足指の付け根を高くすることで、5本の足指がしっかりと地面をつかみ、踏ん張れる空間を確保。普段履いている靴にセットするだけで、姿勢がぴっとし、下腹、お尻、ふくらはぎを刺激しながらトレーニング。すっきりした理想のコンディションを目指すことができます！～ご使用方法～1.Pitsoleは、使用する靴のインソールを取り出して代わりに使用するタイプのインソールです。まず、もとのインソールを取り出します。2.Pitsoleに、もともとのインソールをかかと合わせで重ね、つま先の形状をボールペンなどでなぞって写します。3.写した線に沿って、はみ出したつま先をハサミで切り取ります。4.靴にセットします。実際に着用して確かめてください。中でPitsoleがゆがんだり、しわが寄る場合は、再度取り出してつま先部分を調整してください。⚠︎お値下げ不可です⚠︎簡易包装にご協力よろしくお願いします♯Pitsole♯ピットソール♯インソール