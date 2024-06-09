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PRADA バッグ
商品番号 L54683884674
商品名

PRADA バッグ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 4,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ホワイト数年前に購入しました。アイボリーのカラーです。形崩れはしていませんが、ところどころ写真のようなシミがあります。
http://narcologia.ru/goods/calling186850.html
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