美品DIESEL ディーゼル 1dr ショルダー バッグ ホワイト

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ご覧いただきありがとうございます。カラー···ホワイト柄・デザイン···その他大人気のdieselのハンドバッグです！！ショルダー用の紐もついてます初めまして、多数の商品の中からご覧頂きありがとうございます。こちら大人気シリーズDIESELの1drのショルダー付きハンドバッグになります。ショルダーに付け替えたりハンドバッグとして付け替えたりできてとても可愛いバッグとなってます。韓国アイドルのTWICEの方たちも愛用のDIESELです♡付属品☆：箱防尘袋本体タグショルダーショップ袋商品名：ロゴプレートハンドバッグ付属品ショルダーストラップ素材：カーフレザー100％サイズ:縦13cm横20cmマチ7cmハンドルドロップ19cmストラップ長さ126cm素人寸法ですので多少の誤差などがございますのでご理解お願い致します。並行輸入品(海外正規品)について独自のルート（並行輸入品を取り扱う卸）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。