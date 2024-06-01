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ADORE アドーア　イタリア製　本革　ショルダーバック　定価約75,000円
商品番号 C10553713376
商品名

ADORE アドーア　イタリア製　本革　ショルダーバック　定価約75,000円
ブランド名 アドーア
特別価格 税込 2,142 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革⭕️革製品をお渡しの際の5つのお約束①革専用クリーナーを施します。→革本来の柔らかさを楽しんで頂くため。②スエード専用ミストを施します。→本来の起毛感を維持するため。→スエードは、年間通して使用可能ですよ♡③防水スプレー施します。→2週間程しか効きませんが最低限染み込ませます。④除菌します。→このような時代です。インソール、アウトソール含む⑤包装→ストラップの金具や、ヒール通しが重ならないように薄紙や発泡スチロールを使用し、個別包装します。★中身は、非常に綺麗です。
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