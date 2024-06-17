【真作】【参考】岡本豊彦 岡本豊彦（おかもととよひこ、安永2年7月8日（1773年8月25日）-弘化2年7月11日（1845年8月13日））は、江戸時代後期の画家。名は豊彦。字は子彦。号は村・丹岳・鯉・澄神。通称は主馬。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は時代感あり、薄汚れ、多少の汚れシミ、折れ、巻シワあります。表装は薄汚れ、折れ、巻シワあります。 桐合せ二重箱付 軸丈 縦 190cm× 幅 55cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。



真作】岡本豊彦/寿老人図/七福神の内の一人/掛軸/名家伝来/AA-254-



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真作】岡本豊彦/竹に犬図/笑図/掛軸/名家伝来/AA-35 - 絵画/タペストリ



真作】岡本豊彦/竹に犬図/笑図/掛軸☆宝船☆AA-35 - 絵画/タペストリー



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