ケイトスペード バタフライ コーティング レザー 斜め掛け ショルダー バッグ

お値下げしました！katespadeバタフライコーティングレザー斜め掛けショルダーバッグ2、3回使用したショルダーバックです。⚠️プリントのにじみか？他の物からの色移りかはわかりませんが、バッグの裏面に色がにじんでいる箇所が数カ所ありますため、商品の状態を『傷や汚れあり』としています。なお、前面には色移りはありません(*^ω^*)その他にキズやハゲなどはありません。商品詳細ケイトスペードからとってもキュートなショルダーバッグが登場！鮮やかなカラーリングで描かれた蝶々が目を引く日本未発売バッグです。コロンとしたフォルムが女性らしく、お出かけも気分が上がりそう！調節可能なショルダーで肩掛け・斜め掛けにもできます。■素材：コーティングレザー■カラー：マルチ(fstvbutrfl)■サイズ(約)：縦16cm×横23cm×マチ7.5cm ショルダーの長さ(約)：117-120cm(取外し不可)■詳細：開閉ファスナー式 内側：オープンポケット×1■日本未発売品#チャトラッシュのケイトスペードはこちら（57-08314200）



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