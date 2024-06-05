Picollet プラチナ バーベル ボール

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商品詳細
Picolletプラチナボディピアス16G8mmバーベル2個3mmボールは売り切れました。付けていた期間はそんなに長くないので目立った傷や汚れなどはありませんが素人検品をご了承ください。送料分プラスになりますが、単品売り可能です。バーベル...3700円/本販売価格に＋100円で専用の箱に入れてお送りしますのでコメントください。(最後の写真)ピコレピコレット軟骨ピアス
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