♡peach♡樣専用　アルマーニジュニア22.5センチ　紺スリッポン

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断捨離中にて出品いたします自宅保管の為購入前に理解頂いた上でご検討ください紺色ロゴ入り切り替えサイズ US35 22.5センチ位横浜高島屋にて購入しました飽きのこないデザインカジュアルな着こなしに活躍するアイテムだと思いますアルマーニジュニアお子さまはもちろん足の小さめな大人の方も履けると思います#アルマーニジュニア#アルマーニ