VINILO ヴィニーロ バックルサンダル ジャーナルスタンダード ブラック 黒

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます♡【2022SS】JOURNALSTANDARD昨年人気のグルカサンダルの進化版。程よく厚みのあるソールは履き心地もよく、モードな雰囲気に。【VINILO/ヴィニーロ】スペイン発のシューズ・サンダルブランド。最新のトレンドにインスパイアされたコレクションを通じ、常に新しいスタイルを発信し続けています。「デザイン性と快適な履き心地を併せ持つ靴づくり」をモットーに、ベストな素材選びや職人の手技と現代技術を融合によって、良質な靴を生み出しています。◻︎新品未使用◻︎ブラック◻︎定価13,870円#ジャーナルスタンダード#ブラック#VINILO#クルガサンダル#バックルサンダル#ベイクルーズ宜しくお願い致します★
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