PCI パルレインターナショナル　150 フォーマルスーツ

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卒業式に一度だけ着用しました。こちらで13000円程で購入しました。クリーニング済です。お色はネイビーで、ワンピースとボレロです。ワンピースはノースリーブなので、夏でも単品で使えると思います。お上品でとても素敵なので、お友達のママさん達にどこの？素敵‼︎とお褒めのお言葉を頂きました(^^)サイズはMにしてますが、150となっています。※着画、娘は150cm、37.5kgです中古品にご理解のある方のみ宜しくお願い致します。♯卒服♯発表会