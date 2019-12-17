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⑨レスポートサック　ショルダーバッグ　黒/白花柄　新品未使用
商品番号 X53891640865
商品名

⑨レスポートサック　ショルダーバッグ　黒/白花柄　新品未使用
ブランド名 レスポートサック
特別価格 税込 2,508 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【再々・・値下げしました】レスポートサック　ショルダーバッグ黒地/白花柄　ショルダー黒【7520D308】CLASSIC　HOBOMIDNIGHTBLOSSOMH20（中央）×W30×D12（底面）cmショルダーベルト幅3.8cm（黒）正・背面ファスナーポケット×2内部ファスナーポケット×1生地ポリエステル横浜ジョイナス「さはし」で購入◆新品未使用◆▶タグ外れています▶自宅保管品◀▶たたんで発送します◀▶申し訳ありませんが返品承れません◀ご理解の上気に入ってお買い上げいただければ嬉しいです
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