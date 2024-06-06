フルラFURLAショルダーバックハイパーS

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商品詳細
プロフィール必須#FURLAフルラ #レザーショルダーバック#ハイパーSサイズ#秋#カラー/#CILIEGIA 素材/レザーサイズ/約横24cm×縦21cm×幅12.5cm(斜めがけ可)#新品 #未使用 自宅保管 #タグ付き付属品: #保存袋 #説明書 タグ衝動買いしてそのまま保管してました神経質な方の購入はご遠慮ください！カラー...レッド
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