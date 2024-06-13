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LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン エシャルプ ロゴマニア マフラー
商品番号 X38497886142
商品名

LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン エシャルプ ロゴマニア マフラー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 13,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONルイヴィトンエシャルプロゴマニアモノグラムマフラー全長(160cmフリンジ含む)幅(32cm)Color(ベージュ)ウール(94%)シルク(6%)付属品(箱)ウール特有の毛玉はありますが目立った汚れなどはなく美品です。質問などがありましたら気軽にご連絡ください。
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