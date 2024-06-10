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ボッテガヴェネタ　ヴィンテージ　ハンドバッグ　ブラック
商品番号 K15328246998
商品名

ボッテガヴェネタ　ヴィンテージ　ハンドバッグ　ブラック
ブランド名 ボッテガヴェネタ
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボッテガヴェネタのハンドバッグです。大切にしていましたが、別のバッグを購入したので出品致します。汚れなどなく、持ち手部分も綺麗な状態です。コロンとしたデザインで服装を選ばず合わせやすいかと思います。長財布やハンカチなどが入り、マチが広いため見た目より収納力があります。横20cm縦　　11cmマチ　10cm自宅保管のためご理解頂ける方のみご検討下さい。素材···その他レザー(本革)、フェイクレザー、ナイロンカラー···ブラック種類···ハンドバッグ
http://narcologia.ru/goods/preference744638.html
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