ボッテガヴェネタ　ヴィンテージ　ハンドバッグ　ブラック

ボッテガヴェネタのハンドバッグです。大切にしていましたが、別のバッグを購入したので出品致します。汚れなどなく、持ち手部分も綺麗な状態です。コロンとしたデザインで服装を選ばず合わせやすいかと思います。長財布やハンカチなどが入り、マチが広いため見た目より収納力があります。横20cm縦 11cmマチ 10cm自宅保管のためご理解頂ける方のみご検討下さい。素材···その他レザー(本革)、フェイクレザー、ナイロンカラー···ブラック種類···ハンドバッグ



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