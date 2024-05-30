【専用】ワンピース、ブラウス

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treatürselfclassicelegantone-piece(black)1.2回ほど着用しましたが目立った汚れ等はございません。神経質な方は購入お控えください。実物の写真をご希望の方は載せますのでおっしゃってください。そのままです〜今は完売している売られていないレア商品です。定価¥13600即購入◎品の高いクラシカルなロングワンピース。ウエストが一番細く見えるAラインを演出すべく何度も修正を重ね生まれたシルエットシンプルなデザインでディテールは服の素材を生かしたフレアなスカートがボリューミーに高見え。肩リボンがアクセントになり中に合わせるブラウスやTシャツの存在感も引き立てます。ヨーロピアンクラシカルな奥ゆかしい古風で落ち着いたワンピースが１年中重宝します❤︎サイズFree着丈112cm〜125cm(肩紐で長さ調節可能)ウエスト 64cm胸囲 96cmうなひなワンピ#トリートユアセルフ#ワンピース#キャミワンピース#キャミワンピ#フレンチガーリー#TreatUrselfグレイル しまむら アベイル ハニーズ guZARAユニクロ マーキュリーデュオ マジェスティックレゴン トッコ スナイデル イング SNIDELフレンチガーリー フレガリ 地雷系 量産型大人ガーリー レディース ファッション フリル トリートユアセルフ エピヌ epineNICECLAUPナイスクラップ可愛い bibiytreatürselfカラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬