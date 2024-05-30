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【専用】ワンピース、ブラウス
商品番号 F80263556038
商品名

【専用】ワンピース、ブラウス
ブランド名 トリートユアセルフ
特別価格 税込 3,116 円
在庫状況 あり

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商品詳細

treatürselfclassicelegantone-piece(black)1.2回ほど着用しましたが目立った汚れ等はございません。神経質な方は購入お控えください。実物の写真をご希望の方は載せますのでおっしゃってください。そのままです〜今は完売している売られていないレア商品です。定価¥13600即購入◎品の高いクラシカルなロングワンピース。ウエストが一番細く見えるAラインを演出すべく何度も修正を重ね生まれたシルエットシンプルなデザインでディテールは服の素材を生かしたフレアなスカートがボリューミーに高見え。肩リボンがアクセントになり中に合わせるブラウスやTシャツの存在感も引き立てます。ヨーロピアンクラシカルな奥ゆかしい古風で落ち着いたワンピースが１年中重宝します❤︎サイズFree着丈112cm〜125cm(肩紐で長さ調節可能)ウエスト　64cm胸囲　96cmうなひなワンピ#トリートユアセルフ#ワンピース#キャミワンピース#キャミワンピ#フレンチガーリー#TreatUrselfグレイル　しまむら　アベイル　ハニーズ　guZARAユニクロ　マーキュリーデュオ　マジェスティックレゴン　トッコ　スナイデル　イング　SNIDELフレンチガーリー　フレガリ　地雷系　量産型大人ガーリー　レディース　ファッション　フリル　トリートユアセルフ　エピヌ　epineNICECLAUPナイスクラップ可愛い　bibiytreatürselfカラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/perpetual54746.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic884512.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild510652.html
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