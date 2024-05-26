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希少 CHANEL カシミヤ100% シャネル マフラー ブラック
商品番号 R92086331933
商品名

希少 CHANEL カシミヤ100% シャネル マフラー ブラック
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 18,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハワイ(アラモアナ店)にて購入致しました。スパンコール(スタッズ)が、控え目ではありますが、とても上品で素敵な一枚です。とても肌触りも良く、温かいので秋冬のコーディネートやワードローブに大変、重宝します。長さは約120cm(両端のフリンジは各10cm)幅は約9cm多少の誤差はご了承下さい。とても綺麗な状態ですが中古とご理解の上、お取引をお願い致します。素材···カシミヤカラー···ブラック
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