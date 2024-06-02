【MCGREGOR】　インナーダウン付き　コート　ベージュ

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数回着用後、自宅保管しておりました。クリーニング済みですのですぐに着用していただけます。中古のため、ややキズ、汚れありとしておりますが、目立ったものはありません。インナーダウンとコートはそれぞれ単独でも着用可能なため、秋から着用していただけると思います。■サイズ Mコート身幅…約50㎝肩幅…約39㎝袖丈…約59㎝着丈…約82㎝インナーダウン身幅…約48㎝肩幅…約37㎝袖丈…約58㎝着丈…約56㎝当方ペット、喫煙者はいません。コメント無しで即購入OKです。商品のご質問にはお答えさせていただきますが、値引き交渉はご遠慮させていただきます。状況により予告なく再出品させていただく場合がございますのでご了承ください。