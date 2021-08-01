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YA-MAN ヴェーダスカルプブラシ
商品番号 Q36635547997
商品名

YA-MAN ヴェーダスカルプブラシ
ブランド名 ヤーマン
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤーマンヴェーダスカルプブラシBSforSalon型番　PSM-11082つのモードで頭皮の汚れを除去し、肌ケアをサポート。アタッチメントを変えるとお顔にも使えリフトケアします。1台で頭皮にもフェイスラインにも使えます。定価¥99,000サロンで購入しました！使用しない為出品させて頂きます。新品未使用です。⭐︎保証書付きです⭐︎店舗印あり⭐︎購入日の記載あり⭐︎新品未使用品です⭐︎即購入可能です⭐︎すり替え防止の為、返品は出来かねます
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