ミュゼ エピフォト スキンケア ハイグレード 光美容器

〜kanayu様専用〜ミュゼ 脱毛器 光美容器 エピフォトスキンケアハイグレード新品未使用品照射パワー1.5倍!!光美容器“ハイグレードタイプ”1.5倍の強力なハイパワーでムダ毛にアプローチ!おうち脱毛で手軽にしっかりケア!★ハイグレードタイプのおすすめポイント―ムダ毛ケアモード―気になるムダ毛にハイパワーでアプローチ1.従来と比べて1.5倍のハイパワー2.照射回数が30万発から50万発へ増加3.5段階のレベルで肌状態にあわせてケア4.5℃の冷却機能で痛みが少ない―美肌ケアモード―サロン帰りの様なキメの整った肌へ導きます。1.美肌ケアに適した波長の光でうるおいを与え、肌の引き締めケア2.使い続ける事でツヤ肌へ※自宅保管品につき外箱に擦れ傷多少あります。※細かな事が気になる方は購入をお控え下さい。タイプ...光美容器



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家庭用光美容器のハイスペックタイプ「エピフォトスキンケア ハイ ...



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