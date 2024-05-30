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- SPTMセプテム/アップビー/メソポレーター/美容機器/本体\u0026美容液セット
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。数年前購入しましたが、自宅にて保管してました。綺麗な状態です。未使用美顔器用の美容液セットです。セプテム中古品アップビーメソポレーター（美容機器）本体1個定価135,300円アプローチXビーエムセラム（美容液）新品定価11,000円特長:アプローチXビーエムセラムをご使用頂く際にお使い頂く専用のメソポレーターです。美肌を育む事を目指す機能を搭載しました。
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