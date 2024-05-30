M△日立 ルームエアコン 2.2kw RAS-BJ22F (32662)

店舗へお引取の場合は商品代金22000円に変更します。値引き交渉は一切お受けしません。◆年式◆2016年製◆サイズ◆(約 mm/幅×奥行×高さ)室内機：770×210×280室外機：740×320×530◆特長・仕様◆○冷房・能力：2.2kw ・定格消費電力：580W○暖房・能力：2.2kw ・定格消費電力：470W冷房最大適用面積/～8畳電源/100v◆注意事項◆保証対象は本体のみ。ホース・フィルター等消耗品、付属品は保証対象外。交換が必要な場合はご用意お願いします。ガスの残量は保証対象外とさせて頂きます。清掃していますが中古品の為画像に写りきらない傷、汚れ等予めご了承ください。付属品は写真にある物のみ。配管類、電線類及びフレアナットなどの部品は付属しません。不足部品はご用意お願いします。不明点はお問い合わせの上、解決後のご購入をお願いします。ご入金前のお取り置き不可。ご注文日より1週間程度で発送。それ以上の保管はできません。◆返品特約・保証期間◆お客様都合による返品、売買契約の解除はお受けしません。ただし商品に瑕疵、虚偽説明、不実記載等、売買契約を履行できない場合は商品到着日から８日以内であれば返品・返金・交換を承ります。それ以降は一切お断りしますので商品到着後は速やかに動作確認をお願いします。保証対象は商品代金、送料のみ。お客様で手配して頂いた運送料金(店頭受取の場合も含む)、取付工事費、営業できなかった為発生した損害、その他費用は保証対象外。修理可能な場合は商品代金(送料は含まない)を上限とし修理代金を保証します。返品の際に必要となりますので、保証期間内は梱包材の保管をお願いします。ご注文頂いた時点で上記ご承知頂いた事とさせて頂きます。



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