アクセラスポーツ BK3P外し 純正サスペンション 1台分

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用品の種類...スプリング対応車種メーカー...マツダアクセラスポーツBK3Pから外した純正サスペンション(バネ)1台分です。(アクセラスポーツ23S)BK5PやBKEPも同じだと思いますが流用は自己責任でお願いします。(車高調は同じ、BLにも付けれたと思います)新車から17000km程度でダウンサスに交換したので、程度はまあまあだと思います。画像のようにリアの車体と接触していた部分に若干サビがあります。あくまでも個人保管の中古商品ですので画像をご確認の上、3Nでお願い致します。商品到着後は速やかに受取評価をクリックしてください。