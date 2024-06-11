アルトターボRSサスペンションとダウンサス

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商品詳細
スズキアルトターボRS のHA36S2WD専用設計のローダウンサスペンションになります。スタイリング重視の方も少しスポーティな足回りが欲しい方にも大変オススメです。◆車種：スズキアルトターボRS◆車両型式：HA36S◆排気量：660（TB）◆駆動：2WD◆年式：H27/3〜◆バネレート：F=2.76(kg/mm)/R=2.65(kg/mm)◆ダウン量：F=45〜40mm/R=55〜50mmアルトターボRS純正ショックもセットでの出品です。純正マウントだけ欠品です。ダウンサス中古です約1万キロぐらい使用しました。値下げしました。#アルト#HA36S#ターボRS#アルトワークス#ダウンサス
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