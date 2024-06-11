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カラー...ブラックボディタイプ...SUV年式...平成16年式走行距離...7万〜7.9万km黒のテリオスキッドです普段の足に使ってます車検令和6年8/19まで調子良いです オイル交換小まめに行ってます。タイヤまだまだ大丈夫です納車は私が陸送しますので相談して下さいませ