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テリオスキッド
商品番号 O94473697723
商品名

テリオスキッド
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 102,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラックボディタイプ...SUV年式...平成16年式走行距離...7万〜7.9万km黒のテリオスキッドです普段の足に使ってます車検令和6年8/19まで調子良いです　オイル交換小まめに行ってます。タイヤまだまだ大丈夫です納車は私が陸送しますので相談して下さいませ
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