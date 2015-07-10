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30アルファード　スーパーダウンサス
商品番号 G99455756257
商品名

30アルファード　スーパーダウンサス
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 5,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真の物です。AGH30W2.5L2WD前期で使用しました。マッチングに関してはご自身でお調べ下さい。よろしくお願いします。取り外してから、塗装しましたが、素人塗装です。箱ボロいです。
http://narcologia.ru/goods/moped461368.html
http://narcologia.ru/goods/slide52187.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant45782.html
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