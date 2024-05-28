30アルファードヴェルファイア前後期対応　中間マフラー　スリーキャッツ

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用品の種類...マフラーご観覧頂きありがとうございます。この度車両売却により不要になった中間マフラーの出品となります。メーカーはスリーキャッツ製の太鼓付マフラー(車検非対応)です。音は他社メーカーと比較すると控えめ？になりますが踏んだ際の音は気持ちがいいものです。試用期間は1年ですが、目立つ傷や凹みもないので状態はいいほうです。ご検討ください。