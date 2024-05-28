タイヤチェーンweissenfelsクラック\u0026ゴーユニカM32 Ｌ030

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昨年、NBOX用に購入しました。箱に擦りキズ、スレはありますが購入後、車に乗せたまま未開封の状態です。買い替えのため出品します。タイヤチェーンweissenfelsクラック\u0026ゴーユニカM32Ｌ030ジャッキアップ不要！クルマの移動不要！増締め不要！特許取得走れば自動増締めテンショナーがガッチリ締める取り付け簡単、亀甲タイプで横滑りしにくい９mmリングだから快適性、静粛性アップコンパクト収納（トランク内でも場所をとりません）対応タイヤ155R12-S155/80R12-S165/70R12-S175/70R12-S145R13-S145/80R13-S-W-V2155/70R13155/65R13-G-V-V2165/70R13-V2165/65R13-S-W175/60R13-S175/55R13-S175/50R13-S195/50R13-S135R14-S135/80R14-S145/70R14-S155/65R14-S155/60R14-S165/55R14175/55R14-S175/50R14-S135/70R15-S-W145/65R15-S155/55R15-S165/50R15-S-W-V-V2適合タイヤサイズはメーカーHPでご確認の上ご購入下さい。確認不足による返品はお受けできません。