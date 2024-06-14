ラパンhe22sダウンサス

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ラパン（HE22S） 車検 | ☆T.Y AUTOのブログ☆

対応車種メーカー···スズキラパンhe22s、エスペリア、スーパーダウンサスになります。フロント2本、バネを一巻きカットしてあります。元々青色のエスペリアのスーパーダウンサスですが中古で購入した時に錆がありましたので、シャーシブラックで全体を塗ってあります。なので神経質な方はお控えください。使用上、問題はありませんでした。ススギなど、他の車種への装着も可能でしょうが、そちらはご自身で調べた上、ご購入をよろしくお願いします。⚠️また中古になりますので神経質な方はご遠慮ください。⚠️購入前にはコメントして下さい。⚠️購入後のキャンセル、クレーム、返金等は一切できませんのでご理解いただいた上でのご購入をお願い致します。用品の種類···スプリング