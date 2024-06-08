RZ350（4U0）純正ダブルホーン　ステー付　350プレート

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昭和55年式4U0-002678YAMAHARZ350から取り外した純正ダブルホーンになります。大変貴重な純正部品で、なかなか手に入らないかと思います大切に使っていただける方なら御購入を検討して頂きたく出品しました。あくまで、当時物の中古品である事を理解されている方でお願い致します。