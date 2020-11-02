ZRX1200 DAEGダエグBATTLE FACTORYリアスタンド

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【適合車種】ZRX1200DAEG（ダエグ）使用回数は3回です、コンクリートとの上で使用したので設置面箇所に細かいキズが付いています、他はキズも無く綺麗です、美品だと思いますのでご検討下さい。【商品説明】調整幅：315〜410mm高さ（フックまで）：240mm素材は、錆び傷に強いステンレス製キャスター受けを大きくし補強の一部とし軽量でスッキリした形に仕上げました。余分な突起物補強が無いため整備製に優れています。スタンドの持ち運びは女性の方が多い為、重量にこだわり同サイズの中では最軽量としています。軽量設計で※スタンド重量2.7ｋｇ。スタンドの移動持ち運びが苦になりません。製品の高さ幅を細分化した製品設定によりヘルパーさんも無理なく使用できます。※幅、高さをご確認の上お買い求め下さい。35センチタイヤが浮くくらいがお勧めです。【商品名】リアスタンドEタイプフック【商品番号】B52-BA00-067【メーカー】BATTLEFACTORY（バトルファクトリー）【車種メーカー】KAWASAKI（カワサキ）