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エンジンガード
商品番号 I31533363811
商品名

エンジンガード
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 15,075 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1年5ヵ月待ち、今年2023年9月にやっと届いたエンジンガードです。96年式FLHRエボ　ロードキングに付けようと思っていましたが、今となっては使い道が失くなり…どなたか欲しい方がいらっしゃいましたら御使いください。新品の純正品です。撮影と中身の確認のため箱からは出しましたが、ビニール袋からは一切出しておりません。製品番号をお確かめの上、ご検討頂きたいと思います。
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