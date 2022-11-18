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1年5ヵ月待ち、今年2023年9月にやっと届いたエンジンガードです。96年式FLHRエボ ロードキングに付けようと思っていましたが、今となっては使い道が失くなり…どなたか欲しい方がいらっしゃいましたら御使いください。新品の純正品です。撮影と中身の確認のため箱からは出しましたが、ビニール袋からは一切出しておりません。製品番号をお確かめの上、ご検討頂きたいと思います。