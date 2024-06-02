お値下げしました　ビビアン香水W ブドワール 30ml

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１０年以上前にいただきましたが、一度も使用していません。箱付き、未使用ですが暗所にてインテリアとして数ヶ月飾っていました。お写真の通り箱にも所々小さなシミがあります。瓶に貼ってあるシールの右上に剥がれもあります。未使用で、中身に異常は無いと思われますが、中古品のご理解をいただける方のみご購入を宜しくお願い致します。プチプチに包んで防水対策をして発送予定です。