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モルテンプライムレボMPV91
商品番号 N28609694187
商品名

モルテンプライムレボMPV91
ブランド名 モルテン
特別価格 税込 8,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古介護用エアマット動作確認済みモルテンの介護用エアマット箱と説明書有ります。幅91cm高さ10長さ191cm料金下げました、即買い歓迎です。
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