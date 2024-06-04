【新品未開封】 CHANELヘアミスト チャーム付

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商品詳細
シャネルチャンスオータンドゥルヘアミスト35mlシャネルチャンスオータンドゥルオードゥパルファムサンプル2023.9.24に名古屋高島屋でイベント購入しましたチャームは確認の為に一度開けましたが、箱に戻しています袋もサンプルもチャームも全てお渡しします即購入OKですよろしくお願い致します
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