新品 ディプティック オードパルファン オルフェオン EDP 75ml

ご覧いただきありがとうございます。ディプティックオードパルファンオルフェオン○即購入OKです☆◯値下げできません☆商品状態：新品未開封内容量：75ml購入時期：2023年8月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します新品未開封、外側のフィルム付きですので、安心してお使い頂けると思います。伝説のバー”着想の新フレグランス「オルフェオン」1960年代初頭、フランスパリの文化はプレタポルテの発展によりファッション文化が開花し、さまざまな文化に溢れた時代。伝説のナイトクラブ「オルフェオン」に、様々な文化人が集いました。ディプティックの創業者たちもオルフェオンに集まったパリの文化を愛する一人。今はなき伝説バーオルフェオンの“香りの記憶”を表現した古くて新フレグランス。フレッシュでフローラルでありながら、官能的でウッディ。自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。質問あればコメントまでお願いします！



オードパルファン オルフェオン 75 ML



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