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銅器 香炉 宣徳炉 小品香炉 装飾品 現代工芸品 美術品 置物
商品番号 K51741340667
商品名

銅器 香炉 宣徳炉 小品香炉 装飾品 現代工芸品 美術品 置物
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,112 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご観覧ありがとうございました即購入OK在庫ございますので、即購入いいですよ。サイズです高16.8CM口径7CM輸送中に破損した場合です全額返金いたしますのでご安心ください検索用:#乾隆年#清朝#明時代#中國#骨董#古美術#明時代#清時代#唐物#陶器#伝統工芸品#磁器#芸術#時代物#景徳鎮#鉄瓶#銀瓶#陶磁器#装飾品#現代工芸品#美術品#置物#宣徳炉#香炉#大明宣徳炉#銅器#高岡銅器#銅器#銅製#唐金　#真鍮製#砲金#古銅#香炉#香道#中国#骨董#銅器#銅製#飾り#置物#お香#香道具#古玩#古美術品#美術品#工芸品#鋳金#鍛金#彫金#彫刻#高岡銅器#江戸時代#明治時代#幕末#鉄瓶#鉄器#金属工芸#工芸品
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