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URAWA ウラワ　G3 ポータブル　ネイルマシーン シルバー
商品番号 G58721749741
商品名

URAWA ウラワ　G3 ポータブル　ネイルマシーン シルバー
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 22,866 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【美品、数回使用】URAWAG3ポータブルネイルマシーンシルバー予備として購入したものですので、数回使用しました。使用による小傷は有りますのでお写真にてご確認ください。動作確認済み備品はすべて未使用です。最新パッケージのより備品おおいです。2022.12購入◼︎即購入OK◼︎らくらくメルカリ便にて発送値引き×【搭載機能】●プッシャー機能●オーバーロード機能…誤使用時に自動で電流を遮断します。●フィードバック機能…強い負荷を掛けた際にもスピードを維持します。●正回転、逆回転の切り替え機能…右手でも左手でも同じように使えます。●クイックストップ機能…電源を切ると素早く回転を停止させます。【G3コントローラー】●出力:DC2-12V●寸法:W65xD137xH37(mm)●重量:250g【G3モーターハンドピース(プッシャー付き)】●寸法:最大径φ24.2×全長129(mm)●重量:160g●回転数:2,000〜20,000rpmキャンセル、ご返品はご対応できかねます。#URAWAネイルマシーン#ウラワ#ネイルマシーン
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