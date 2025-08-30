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脳内核酸
商品番号 H26240769910
商品名

脳内核酸
ブランド名 Hsmall
特別価格 税込 7,560 円
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商品詳細

値下げ済み。賞味期限…2025.08.30定価…8970円脳内核酸は核酸・DHA・イチョウ葉エキス・ビタミンB12など、からだに必要な栄養を手軽に補うことができる食品です。只今、入手困難なためお値下げ不可です。■内容量：248粒・１日に８粒〜１２粒程度を数回に分けて、水またはぬるま湯とともにお召し上がりください。■区分：健康食品■製造国：日本製■メーカー：有限会社毎日元気健康食品種類栄養調整食品
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