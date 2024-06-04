モンクレール　ナイロンパーカー　12A

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モンクレール ナイロンパーカー12Aサイズネイビーデパートにて購入したものになります。数回しか着用せずにサイズアウトしました。汚れ、破れはありませんが中古品になります。自宅保管にご理解いただける方よろしくお願い致します。