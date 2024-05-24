pico prima 新品、未使用‼️濃紺コート　小学校受験　130cm

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【女の子用】お子様用 濃紺スーツアンサンブル 【MM-1809】[110cm,120cm,130cm][お受験,面接,冠婚葬祭,入園式,卒園式,入学式,発表会][フォーマル,ワンピース][紺]



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昨年の冬に小学校受験用に購入したのですが、試験当日は天候が良く、暖かかったので、一度も使用せず、自宅保管していました。（タグはついたままです）洗濯機使用可の商品ですので、ご自宅で洗えます。生地がしっかりしているため、冬の国立小学校受験や通学、フォーマルにもお使いいただけます。定価...12,100円柄・デザイン···無地フード···フードなし季節感···冬