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- pico prima 新品、未使用‼️濃紺コート 小学校受験 130cm
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商品詳細
昨年の冬に小学校受験用に購入したのですが、試験当日は天候が良く、暖かかったので、一度も使用せず、自宅保管していました。（タグはついたままです）洗濯機使用可の商品ですので、ご自宅で洗えます。生地がしっかりしているため、冬の国立小学校受験や通学、フォーマルにもお使いいただけます。定価...12,100円柄・デザイン···無地フード···フードなし季節感···冬
http://narcologia.ru/goods/injure873867.html
http://narcologia.ru/goods/assessor354403.html
http://narcologia.ru/goods/smear663404.html
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