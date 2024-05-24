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pico prima 新品、未使用‼️濃紺コート　小学校受験　130cm
商品番号 F20741989966
商品名

pico prima 新品、未使用‼️濃紺コート　小学校受験　130cm
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年の冬に小学校受験用に購入したのですが、試験当日は天候が良く、暖かかったので、一度も使用せず、自宅保管していました。（タグはついたままです）洗濯機使用可の商品ですので、ご自宅で洗えます。生地がしっかりしているため、冬の国立小学校受験や通学、フォーマルにもお使いいただけます。定価...12,100円柄・デザイン···無地フード···フードなし季節感···冬
http://narcologia.ru/goods/injure873867.html
http://narcologia.ru/goods/assessor354403.html
http://narcologia.ru/goods/smear663404.html
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