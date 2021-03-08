★期間限定値下げ【grafia】by TinkerBell　160cm　アウター

★10/29迄までの期間限定値下げ5,555円→→3,555円【grafia】by TINKERBELLキッズガールズアウター2着サイズ：160センチ数年前に百貨店購入。価格は覚えていませんが、各々1万円〜2万円だったと思います。青：着用5、6回茶：着用3、4回昨年も着用せずクローゼット保管。好みも変わり今年も着用しませんまので出品です。ジーパン、スカート、様々なコーデで楽しめます。目立った汚れ、破れ、ホツレなどはありませんが、素人検品にて完璧を求める方はご遠慮ください。即購入⭕折り畳み圧縮しての発送です。畳ジワ等はご了承ください。質問等あれば、遠慮なくコメントください。grafiaグラフィアTINKERBELLTinkerBellティンカー・ベルティンカーベルキッズガールズ160センチアウタージャケット



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