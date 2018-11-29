MIKIHOUSE ミキハウス　ニット　カーディガン

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商品詳細
MIKIHOUSEミキハウス立体 プッチー ニット カーディガン前開きなので、セーターより着やすいかと思います♪体温調節にも目立った汚れはありませんがusedの為神経質な方はお店で購入をお願い致します。写真1は後ろです。⚪︎size110平置き寸法約です身幅34着丈38袖37毛 アクリル ネイビー 紺色おまとめお値引き致します✨#うさぎroomy#うさぎroomy_kids圧縮梱包致します。柄・デザイン···その他素材···ウール季節感···秋、冬100105
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