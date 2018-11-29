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MIKIHOUSE ミキハウス　ニット　カーディガン
商品番号 K20306159103
商品名

MIKIHOUSE ミキハウス　ニット　カーディガン
ブランド名 ミキハウス
特別価格 税込 2,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MIKIHOUSEミキハウス立体　プッチー　ニット　カーディガン前開きなので、セーターより着やすいかと思います♪体温調節にも目立った汚れはありませんがusedの為神経質な方はお店で購入をお願い致します。写真1は後ろです。⚪︎size110平置き寸法約です身幅34着丈38袖37毛　アクリル　ネイビー　紺色おまとめお値引き致します✨#うさぎroomy#うさぎroomy_kids圧縮梱包致します。柄・デザイン···その他素材···ウール季節感···秋、冬100105
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