BRIO モノレール エアポートセット

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商品詳細
BRIOブリオバッテリーパワーモノレールエアポートセット※セット出品しているものの中から、モノレールエアポートセットのみの販売ページです※子供が使用したものですので、使用感をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。電池式のものは、動くかどうかこちらでは分かりかねます。全てまとめてダンボール又は袋にいれての梱包になります。ご質問等あればご購入前にお願いいたします。#brio#木製#レール#知育#正規品
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