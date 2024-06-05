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BRIO モノレール エアポートセット
商品番号 M91579231794
商品名

BRIO モノレール エアポートセット
ブランド名 ブリオ
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BRIOブリオバッテリーパワーモノレールエアポートセット※セット出品しているものの中から、モノレールエアポートセットのみの販売ページです※子供が使用したものですので、使用感をご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。電池式のものは、動くかどうかこちらでは分かりかねます。全てまとめてダンボール又は袋にいれての梱包になります。ご質問等あればご購入前にお願いいたします。#brio#木製#レール#知育#正規品
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