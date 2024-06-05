EPIPHONE specialmodelⅡ ブラック

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ご覧いただきありがとうございます。【値下げしました☆】★EPIPHONEspecialmodelⅡブラック【説明】・知人より譲り受けましたが使わなくなったので出品・弦サビあり／小傷あり／反り若干あり・当方ギター知識が乏しい為、素人判断ご了承下さいませ。その分たくさんお写真撮っております。・お写真判断の上、3nでお願いいたします。・ケース付き（若干汚れあり）・説明書、保証書付き・サビ、汚れ等含め現状お渡しとなりますのでお安くご提示させて頂きます。手入れ等行って頂ける方にお譲り出来たらと思ってます。（値下げ交渉、常識の範囲内でお願いいたします）・中古品のため、神経質な方のご購入お控え下さいませ。ご理解頂ける方のご購入お待ちしております(*^^*)【発送】・ケースに入れ、プチプチ梱包＋ダンボール養生（クロネコヤマト利用予定）※梱包にお時間頂きます【商品説明】GibsonグループのEpiphone製レスポールスペシャル。レスポール・ジュニアのアップグレード版として開発されたモデル。入門機としてリリースされましたが、シンプルかつストレートな本体と音色が、特にロック系のアーティストに支持されています。シンプルで軽量な作りのため、初心者の方にもおすすめのモデルです。レスポールに比べ薄く軽量なため、女性や小柄な方にもストレスなく扱えます。#Epiphone#lespaul#Gibson#ギブソン#エレキギター