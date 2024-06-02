prince プリンス ラケットバッグ【おまけポーチ付き】

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商品詳細
プリンスのラケットバッグになります。・サーモリフレックスラケットスペース(バッグ内部の温度上昇を防ぎ、大切なラケット・ストリングスをまもります)・シューズスペース・ドリンクスペース・約20cmほどのポーチのおまけ付きです。状態とても良いです。※少し古めのモデルになりますので、擦り傷などがありますので写真をご確認の上、ご検討の方を宜しくお願い致します。princeプリンスラケットバッグテニスバッグテニスバッグ
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